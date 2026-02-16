İsrail’de Cenk paniği

Türkiye'nin Cenk programı kapsamında geliştirdiğini duyurduğu uzun menzilli balistik füze, İsrail'de ciddi güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. 2.000 kilometrelik menzil sayesinde Türkiye'nin kendi topraklarından İsrail'in tamamına erişim sağlayabilecek olması, Tel Aviv'in savunma planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor.

SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Türkiye'nin Cenk programı kapsamında 2.000 kilometre menzile sahip balistik füze geliştirdiğini duyurması, İsrail'de endişelere yol açtı. İsrail merkezli Nziv haber sitesi, "İsrail için yeni bir tehdit gelişiyor: Türkiye 2.000 km menzilli balistik füze geliştirdiğini açıkladı! Bunun arkasında ne var?" başlıklı haberinde, Cenk programının Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak bağımsız caydırıcılık kapasitesine ulaşma hedefinde önemli bir sıçrama anlamına geldiğini belirtti. Habere göre bu adım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı silah tedarikine bağımlılığı azaltma ve özellikle İsrail-İran arasındaki bölgesel gerilim ortamında Türkiye'yi Orta Doğu'da daha baskın bir aktör olarak konumlandırma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.