İsrail’de cephe içeriden açıldı: Komuta kademesi isyanda! ‘Netanyahu ailesinin hedefindeyim’

"BİR ÜLKE BÖYLE YÖNETİLMEZ"

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, atamaların hükümet ile ordu arasında krize dönüşmesini eleştirdi.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Bu çılgın hükümet, ordu subaylarının atanması gibi basit bir olayı bile sızıntılar, kavgalar, iftiralar ve gece yarısı açıklamaları olmadan gerçekleştiremiyor." ifadelerine yer verdi.

Lapid, "Bir ülke böyle yönetilmez, bir ordu böyle yönetilmez." şeklinde tepki gösterdi.