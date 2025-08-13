İsrail’de cephe içeriden açıldı: Komuta kademesi isyanda! ‘Netanyahu ailesinin hedefindeyim’
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze işgal planı, hükümet ile orduyu karşı karşıya getirdi. Netanyahu’nun ailesinin hedefinde olduğunu söyleyen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, komuta kademesindeki değişikliklerle kabineyi karşısına aldı.
Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılan Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile hükümet arasındaki gerilim Gazze kentinin işgali kararının alındığı 7 Ağustos'ta yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısındaki tartışmayla gün yüzüne çıkmıştı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Zamir'in hükümet karşıtı danışmanlarının tavsiyesiyle üzerinde mutabık kaldıkları ordu içindeki atama prosedürlerini değiştirmeye teşebbüs ettiğini ileri sürdü.
Yasalar çerçevesinde albay rütbesi ve üstü terfileri onaylamaya karar veren makamda kendisinin bulunduğunu iddia eden Katz, Genelkurmay Başkanı'nın yalnızca terfi ettirilecek isimleri kendisine önermekle yükümlü olduğunu iddia etti.
Katz'ın iddialarının aksine, İsrail'de Genelkurmay Başkanı'nın askeri atamalar için Savunma Bakanı'nın onayını almasını zorunlu kılan doğrudan bir yasa bulunmuyor.
Ancak 1992'de yayımlanan "Genelkurmay Kararnamesi'ne" göre, albay ve üzeri rütbelere verilecek terfilerde Genelkurmay Başkanı'nın "atama makamı", Milli Savunma Bakanı'nın ise "onay makamı" olduğu belirtiliyor.
İSRAİL'DE ORDU-SİYASET ÇATIŞMASI PATLAK VERDİ
Hükümet ile ordu arasındaki atama krizi, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, orduda 7 tümen komutanının değiştirilmesi, Zırhlı Birlikler ile Mühendislik kolordularının başına yeni isimler atanması ve diğer üst düzey pozisyonlara yeni isimlerin getirilmesi kararı almasının ardından geldi.
The Jerusalem Post gazetesine konuşan Katz'a yakın bir kaynak, Zamir'in yeniden yapılanma öncesinde Bakanla istişare yürütmediğini, bu nedenle Bakanın atamaları onaylamama kararı aldığını dile getiriyor.
Savunma Bakanı Katz'ın, Zamir'in kendisinin onayını almaksızın atama kararı almasına kamuoyu önünde sert tepki göstermesine yanıt olarak İsrail ordusu da atanan isimleri ve pozisyonlarını kamuoyuna duyurmuştu.
KABİNE AYAĞA KALKTI
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya, askeri danışmanlarını derhal görevden almaması halinde Genelkurmay Başkanı Zamir'i görevden alması çağrısında bulundu.
Ben-Gvir, liderliğini yürüttüğü Yahudi Gücü Partisi'nin Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Genelkurmay Başkanı'na en yakın kişileri gördüğünüzde, Gazze Şeridi'ni işgal planımıza neden karşı çıktığı açıkça anlaşılıyor." dedi.
Zamir'in etrafının "teslimiyet yanlısı" isimlerle çevrili olduğunu iddia eden Ben-Gvir, "Eğer Zamir, aşırı sol siyasi yakın çevresini değiştireceğini hemen duyurmazsa, Başbakanı, danışmanlarıyla birlikte siyasi liderliği baltalamaya çalışan biri yerine, zafer için çabalayan bir adayla derhal değiştirmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.