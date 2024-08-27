İsrail’de dindar Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarını reddediyor

Yated Neeman gazetesinin manşetinde yer alan Arapça ve İbranice yazıda, "Yahudilerin Tapınak Tepesine (Mescid-i Aksa) çıkması kesinlikle yasaktır." ifadeleri kullanıldı. "Bu tüm fıkıh ve fetva alimlerinin görüşüdür." denilen uyarı yazısında, "Asırlar boyunca Yahudilerin uyduğu bu görüş değişmemiştir ve halen geçerliliğini korumaktadır." görüşüne yer verildi.

İsrail polisinin koruması altında, zaman zaman Ulusal Güvenlik Bakanı aşı sağcı Itamar Ben-Gvir'in de katıldığı yüzlerce fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenliyor. Yahudi inancında Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan ziyaret edilmesi haram bir bölgeyken, Siyonizm yanlısı fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeye "Süleyman Mabedi" inşa etmek istediklerini belirtiyor.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu. Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmişti.