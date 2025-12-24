İsrail’de erken seçim hazırlığı! Netanyahu’dan kurmaylarına talimat

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu'nun koalisyon hükümetinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle erken seçim seçeneğini masaya aldığı ifade edildi. Özellikle Ultra-Ortodoks Yahudileri yakından ilgilendiren askerlik yasa tasarısı ve bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıkların hükümeti zorladığı ifade edildi.

KAMUOYUNA FARKLI, KURMAYLARA FARKLI MESAJ

Haberde, Netanyahu'nun kamuoyu önünde hükümetin görev süresini tamamlayacağı yönünde açıklamalar yaptığına dikkat çekildi. Ancak perde arkasında kurmaylarına, ekimde yapılması öngörülen genel seçimlerin erkene çekilmesi için gerekli hazırlıklara başlanması talimatını verdiği öne sürüldü.

İsrail basınına göre, erken seçimlerin Haziran 2026'da yapılması ihtimali üzerinde duruluyor.

İsral'de en uzun süre görev yapan ve görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.