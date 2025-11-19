İsrail’de Filistin devleti korkusu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump'ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planını içeren karar tasarısının lehinde oy kullandı. Karar, 13 ülke tarafından desteklenirken, Rusya ve Çin çekimser kaldı. BMGK'daki oylama Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanlarının 3 Kasım'da İstanbul'daki zirvesinde gündeme gelmişti.

2027'YE KADAR GÖREVDE

BMGK'da onaylanan planda, Uluslararası İstikrar Gücü adıyla Gazze'de konuşlanacak ve geçiş döneminin güvenliğini denetleyecek bir gücün görev alması da öngörülüyor. ABD bu güçte yer almak üzere birçok ülkenin katkıda bulunmayı teklif ettiğini açıklamış ama ülke isimlerini paylaşmamıştı. Görev Gücü, 2027'ye kadar görev yapacak. Plan, "Barış Kurulu" adını taşıyan bir geçici otorite kurulmasını öneriyor. Bu kurulun başında ABD Başkanı Donald Trump yer alacak ve Gazze'nin yönetimi ile yeniden inşasından sorumlu olacak.

SONRADAN DAHİL EDİLDİ

Taslak ayrıca İsrail'in şiddetle karşı çıktığı bir Filistin devleti olasılığını da gündeme getiriyor. Gelecekte bir devlet kurulmasına kapı aralayan madde, bazı Arap devletlerinin baskısı üzerine taslağa dahil edildi. İsrailli muhalifler, Başbakan Netanyahu'nun, Filistin Devleti'nin önünü açacak ifadeler barındıran Gazze tasarısının BMGK'da onaylanmasını ABD'nin baskısı üzerine "memnuniyetle" karşıladığını belirtti. Hamas da Filistinlilerin taleplerini karşılamadığını söyleyerek karara tepki gösterdi.

BARIŞ GÖRÜŞÜLÜRKEN SALDIRDILAR

BM'de barış görüşmeleri sürerken İsrail yine saldırılarına devam etti. En az 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Öte yandan Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptığı başvuruda, Başsavcı Karim Khan'ın davadan alınmasını talep etti. İsrail, UCM'ye İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkındaki tutuklama kararlarının iptali için başvuru yaptı.

ABD KAMUOYUNDA SİYONİSTLERE DESTEK TARİHİN EN DÜŞÜĞÜNDE

Londra merkezli Middle East Eye sitesindeki haberde ABD kamuoyuna yönelik son zamanlarda yapılan ve İsrail'e verilen desteğin ciddi oranda düştüğünü gösteren çeşitli anketlere yer verildi:

GALLUP: Amerikalıların sadece yüzde 32'si İsrail'in Gazze'deki saldırılarını onayladığını dile getirdi.

PEW: Halkın üçte biri ABD'nin İsrail'e fazla askeri yardım gönderdiğini düşünüyor. Çoğunluk, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip.

NYT/SIENA: Filistinlilere sempati duyanların oranı, İsraillilere sempati duyanlardan daha yüksek. Genel olarak, ABD'de İsrail'e yönelik destek tarihsel olarak en düşük seviyelerde.

İSRAİL MEDYASINDA ANKARA'NIN ETKİSİ TARTIŞILIYOR

İsrail basını, kamuoyunda Türkiye'nin Suriye'deki askerî varlığının, Filistin meselesindeki rolünün ve Doğu Akdeniz'deki askeri- diplomatik mevcudiyetinin giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. İsrail merkezli INSS'ye göre İsrail'in en temel tedirginlik alanlarından biri, Gazze'de ateşkes sonrası kurulması planlanan düzenlemeler üzerinde Türkiye'nin etkisinin büyümesi.

DİYALOG İLE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgilendirmede bulundu. Fidan, İsrail'in saldırganlığını açık bir dille kınadıkların ve sorunun ancak diplomasi kanallarının işletilmesiyle çözülebileceğini her platformda vurguladıklarını belirterek ''Bugün oluşan görece sükûnetin vakit kaybetmeden diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme dönüştürülmesi önem taşımaktadır. Aksi hâlde gerilimin yeniden kontrol dışı bir şekilde tırmanma riski mevcuttur'' değerlendirmesinde bulundu. Fidan, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye'den 550 binden fazla Suriyelinin ülkelerine döndüğünü dile getirdi. Betül USTA/ ANKARA