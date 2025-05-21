İsrail’de Gazze tsunamisi

Soykırımcı İsrail'in, Filistinlileri yerinden etme hedefiyle Gazze'de başlattığı yeni kara saldırılarının ardından uluslararası arenada artan tepkiden endişe ettiği aktarıldı. Yedioth Ahranoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Filistinlileri Gazze'nin güneyine sürme amacıyla kara saldırılarının yeniden başlaması üzerine uluslararası baskının arttığı hatırlatıldı. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın yaptığı ortak açıklamayla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sonlandırma çağrısına işaretle, söz konusu ülkelerin yanı sıra Belçika, Lüksemburg ve diğer Batı ülkelerinin Filistin devletini tanımaya hazırlandığı aktarıldı. İsrail ile serbest ticaret anlaşmalarını askıya alması, İngiltere'nin attığı somut adımlar arasında gösterildi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile işbirliği anlaşmasını gözden geçirme kararının da ciddi sonuçlara yol açacağı kaydedildi. ABD'nin şu ana kadar Batı ülkelerinden İsrail'e yönelik açıklama ve somut adımlara karşı tepkisiz kaldığına da dikkati çekildi.