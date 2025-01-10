İsrail’de gündem Suriye’yi bölmek

İsrail merkezli Jerusalam Post gazetesinde geçtiğimiz günlerde İsrail kabinesinin düzenlediği bir toplantı haber olmuştu. Buna göre üst düzey bakanların katılrığı toplantının gündemi Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik oturumuydu. Dün ise yine İsrail'de yayın yapan Hayon gazetesi aynı toplantıya dair yeni detaylar yayınladı. Görüşmede İsrail'in Suriye'deki planlarının da masaya yatırıldığı ortaya çıktı. Görüşmede İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Suriye'yi kanton bölgelere bölünmesini önerdiği ifade edildi. İsrailli Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrailli üst düzey yetkililerin, Batı'nın Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara'yı kollarını açarak karşılamasına şaşkınlık duyduklarını söylediğini belirtti. Habere göre İsrail'in Suriye planları arasında İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ülkede tutulmasının da yer aldığını ifade etti. Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile bir araya geldi. Times of Israel'e konuşan Güney Kıbrıslı bir kaynak, görüşmede Türkiye'nin Suriye'deki etkisinden endişe duyulmasının konuşulduğunu öne sürdü.