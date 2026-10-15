İsrail'de güvenlik raporu yayınlandı: Askeri güçle Türk etkisi yok edilemez
Türkiye'nin bölgesel etkisi İsrail'de yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Tel Aviv'in güvenlik politikalarını ve askeri stratejileri inceleyen önemli kuruluşlardan İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS), hazırladığı raporda, bölgedeki Türk etkisinin askeri güçle ortadan kaldırılamayacağı vurgulandı. Raporda dikkat çeken detaylar şöyle:
Türk donanması Doğu Akdeniz'de İsrail'e karşı doğal bir üstünlüğe sahip.
Türkiye'nin radar, elektronik harp ve hava savunma sistemlerini Suriye'nin kuzeyine konuşlandırması tek başına İsrail'in askeri müdahalesini gerektiren bir durum değil.
Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve etkisi artık yerleşik bir gerçekliktir ve yalnızca askeri güç kullanılarak ortadan kaldırılması pek olası değil.
İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesinin yeniden inşasına karşı çıkması Şam yönetimini Ankara'ya daha fazla yaklaştırabilir.
İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyabilmesi için diplomatik yolları izlemesi gerekiyor.
Türk donanması Doğu Akdeniz'de İsrail'e karşı doğal bir üstünlüğe sahip.
Türkiye'nin radar, elektronik harp ve hava savunma sistemlerini Suriye'nin kuzeyine konuşlandırması tek başına İsrail'in askeri müdahalesini gerektiren bir durum değil.
Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve etkisi artık yerleşik bir gerçekliktir ve yalnızca askeri güç kullanılarak ortadan kaldırılması pek olası değil.
İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesinin yeniden inşasına karşı çıkması Şam yönetimini Ankara'ya daha fazla yaklaştırabilir.
İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyabilmesi için diplomatik yolları izlemesi gerekiyor.
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