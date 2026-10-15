İsrail'de güvenlik raporu yayınlandı: Askeri güçle Türk etkisi yok edilemez

İsrail’de güvenlik raporu yayınlandı: Askeri güçle Türk etkisi yok edilemez
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye'nin bölgesel etkisi İsrail'de yeni güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Tel Aviv'in güvenlik politikalarını ve askeri stratejileri inceleyen önemli kuruluşlardan İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS), hazırladığı raporda, bölgedeki Türk etkisinin askeri güçle ortadan kaldırılamayacağı vurgulandı. Raporda dikkat çeken detaylar şöyle:
Türk donanması Doğu Akdeniz'de İsrail'e karşı doğal bir üstünlüğe sahip.
Türkiye'nin radar, elektronik harp ve hava savunma sistemlerini Suriye'nin kuzeyine konuşlandırması tek başına İsrail'in askeri müdahalesini gerektiren bir durum değil.
Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ve etkisi artık yerleşik bir gerçekliktir ve yalnızca askeri güç kullanılarak ortadan kaldırılması pek olası değil.
İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesinin yeniden inşasına karşı çıkması Şam yönetimini Ankara'ya daha fazla yaklaştırabilir.
İsrail'in güvenlik çıkarlarını koruyabilmesi için diplomatik yolları izlemesi gerekiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞAM #SURİYE #DOĞU AKDENİZ #TEL AVİV

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!