İsrail’de iç karışıklık sürüyor: Muhalefet lideri Netanyahu’yu işaret etti

İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid Lapid, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu kararının, sürekli anlaşmanın ikinci aşamasına geçmek istemediğini dile getiren Netanyahu'ya bir yanıt olduğunu kaydetti. Esir takasının tek seferde uygulanması çağrısında bulunan Lapid, İsrail yönetiminin "Gazze'deki esirleri öldürmek" anlamına gelecek bir politika izlediğini ifade etti.

Lapid, Netanyahu ve hükümetin zaman kazanmak için anlaşmayı bozmaya çalıştığının altını çizdi.