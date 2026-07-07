İsrail’de iç savaş korkusu zirvede

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım altında tutan İsrail'de iç savaş korkusu zirveye çıktı. Jewish People Policy Institute tarafından yapılan bir araştırmaya göre İsraillilerin yüzde 60'ı ülkelerinde gerçek bir iç savaş riski olduğuna inanıyor. Ankete katılanların yüzde 49'u ülkelerinin geleceği konusunda karamsar olduklarını kaydetti.

HAMAS'TAN FESİH KARARI

İsrail ordusunun ise mali sıkıntı nedeniyle temmuz ayı sonuna kadar yaklaşık 10 bin yedek askeri terhis etmeye hazırlandığı bildirildi. Öte yandan Hamas, yaklaşık 20 yıldır Gazze Şeridi'ni yöneten idari organı feshettiğini duyurdu. Bu karar, sivil yönetimi uygulamak üzere bir teknokrat komitesinin görevi devralmasının önünü açıyor. AFP'ye konuşan bir Hamas yetkilisi, grubun bu kararını Kahire'de yapılan son toplantıda diğer Filistinli gruplara zaten bildirdiğini söyledi. Hamas, ateşkesin şartlarının uygulanması için tüm sorumluluklarını yerine getirirken İsrail bir yandan saldırılarına devam ediyor, diğer taraftan da hiçbir şarta uymuyor.