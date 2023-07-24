İsrail’de iç savaş riski büyüyor

İsrail'de milletvekilleri yargı reformunu dün oyladı. İsrail Meclisi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını 2. ve 3. oylamada onayladı. Yasa tasarısının onaylanmasıyla ülke genelinde günlerdir süren gösterilerde öfke arttı.Cumartesi gecesi kalp pili takılan Netanyahu da oylamaya katıldı. Muhalefet vekilleri, boykot için Meclis'i terk etti. Tartışmalı maddeler 64 lehte oyla kabul edildi. Meclisteki 56 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı. Başta Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi çevresi olmak üzere ülke genelindeki gösterilerin devam etmesi bekleniyor. İsrail polisi şu ana kadar gösterilerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'ya oylanmanın durdurulması çağrısı yapmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Ankara'ya dün gelen Abbas'la yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler de değerlendirilecek..Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı on bin kadar orduda görevli İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakacaklarını açıklamıştı.İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.İsrail'in en büyük 100 şirketini temsil eden grup ise grev kararı ilan etti.Uzmanlar İsrail'de iç savaş riskinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını savunuyor.Yargı reformu Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.Muhalifler değişikliklerin, geçmişte hükümetin gücünü kontrol eden yargı sistemini zayıflatarak, ülkede demokrasiyi ciddi şekilde baltalayacağını düşünüyor.Yolsuzlukla yargılanan Başbakan Netanyahu'nun kendini korumaya çalıştığı ileri sürülüyor.Yargıtay'ın kanunları gözden geçirme veya reddetme yetkisi, parlamentoda salt çoğunluğun mahkeme kararlarını geçersiz kılabilmesiyle zayıflatılacak.Değişikle yargıçları atayan komisyon, tamamen hükümetin kontrolünde olacak.Görev için uygun olmadığı düşünülen makam sahiplerinin görevden alınması zorlaşacak.