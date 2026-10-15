İsrail’de Intel fabrikasında patlama! 2 ölü

Haaretz gazetesinin haberine göre, olay tesisteki bir gaz tüpünün henüz belirlenemeyen bir nedenle infilak etmesi sonucu meydana geldi.

Berşeva'daki (Birüssebi) Soroka Hastanesi'nden yapılan açıklamada, patlamada ağır yaralanan 49 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AĞIR YARALANAN 3 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİ

İlk yardım ekipleri dün ağır yaralanan 3 işçinin Soroka Hastanesi'ne sevk edildiğini aktarmıştı.

Ağır yaralanan bir işçi hastaneye kaldırılmasının hemen ardından hayatını kaybetmişti..

İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı, patlama sonucunda tehlikeli kimyasalların sızmış olmasından endişe edildiğini aktarmıştı.

ABD'li teknoloji şirketi Intel'e ait yarı iletken çip üretim tesisindeki patlamanın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kiryat Gat kentini ziyaret ettiği sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sızıntı şüphesinin çip üretiminde kullanılan "nitrojen triflorür" (azot triflorür) gazından kaynaklandığı, uzman ekiplerin fabrikada kimyasal izleme ve risk analizi yürüttüğü kaydedilmişti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör