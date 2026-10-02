İsrail’de İran adına casusluk iddiası! 1 kişi gözaltına alındı

İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Be'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, gözaltına alınan İsrail vatandaşı Filistinli'nin ülkenin kuzeyindeki Baka El-Garbiyye kentinden 25 yaşındaki Muhammed Halaf olduğu belirtildi.

Açıklamada, şahsın binlerce İsrail şekeli karşılığında İranlı ajanlarla iletişim kurmak ve onlar adına çeşitli eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı aktarıldı.

Gözaltındaki şahsın devlet güvenliğine zarar verme suçundan bugün Hayfa Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.

Son iki yıl içinde, aralarında çok sayıda muvazzaf ve yedek askerin de bulunduğu onlarca İsrail vatandaşı, İran adına casusluk yapmak suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör