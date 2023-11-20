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Giriş Tarihi: 20.11.2023 22:58

İsrail'de işsizlik oranında büyük artış

İsrail'de eylül ayında 3,4 olan işsizlik oranının, ekim ayında 9,6'ya yükseldiği bildirildi. Ülkedeki işsiz sayısı eylül ayında 163 bin iken ekim ayında 428 bine yükseldi

AA
İsrail’de işsizlik oranında büyük artış

İsrail İstatistik Merkezi'nden ekim ayındaki işsizlik oranına ilişkin açıklama yapıldı.

Ülkedeki işsiz sayısının eylül ayında 163 bin iken ekim ayında 428 bine yükseldiği kaydedilen açıklamada, eylül ayında 3,4 olan işsizlik oranının, ekim ayında 9,6'ya yükseldiği aktarıldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail, 360 bin yedek askerin göreve çağrıldığını duyurmuştu.

Yedek askerlerin çoğu, İsrail'de çeşitli sektörlerde çalışan kişilerden oluşuyor.

İsrail'deki işsizlik veya istihdam sayılarına İsrail'in yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan yaklaşık 178 bin Filistinli işçi dahil değil.

İsrail saldırılarının başladığı günden beri bu Filistinlilerin çoğu çalışamıyor.

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İsrail'de işsizlik oranında büyük artış
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