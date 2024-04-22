İsrail’de istifa krizi: Netanyahu artık gitmeli!

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle istifa kararı alan Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın yaptığı gibi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da sorumluluk üstlenip istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Lapid, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Haliva'nın istifasının "onurlu" olduğunu ve "haklı" gerekçelere dayandığını vurgulayarak, Netanyahu'nun da aynı şekilde hareket etmesi çağrısında bulundu.