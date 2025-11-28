İsrail’de Kaan ve Çelik Kubbe paniği

İsrail merkezli Maariv gazetesinde Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemine yer verildi. Haberde Türkiye'nin 6,5 milyar dolarlık savunma hamlesi "kötü haber" olarak manşete taşındı. Forbes dergisi ise Ortadoğu'daki hava üstünlüğü rekabetini ele aldı. Analizde İsrail'in F-35 üstünlüğünün bitebileceğine vurgu yapılırken Türkiye'nin geliştirdiği KAAN'a dikkat çekildi. Türkiye'nin ABD'den F-35 alamasa bile KAAN ile üstünlüğü ele geçirebileceği kaydedildi. Suudi Arabistan'ın da ABD'den F-35 satın alacağı hatırlatıldı ve "Türkiye F-35'e alternatif olarak kendi milli hayalet jeti TF Kaan'ı geliştiriyor" denildi.