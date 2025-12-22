İsrail’de kirli ittifak

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki kirli ittifak yeni bir boyuta evriliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis bugün İsrail'de Netanyahu ile bir araya gelecek. Daha sonra iki mevkidaş, Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşecek. Üç liderin, Doğu Akdeniz'de işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin birçok başlığı ele alması bekleniyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin temelinde ortak bir rakip olan Türkiye'yi dengeleme ihtiyacı yattığını bildirdi. Haberde, Yunanistan'ın, Gazze'ye bir mühendislik ekibi göndermeyi değerlendirdiği belirtildi.