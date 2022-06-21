İsrail’de koalisyon çöktü gözler yeni erken seçimde

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett önderliğindeki koalisyon hükümeti, daha 1 yılını yeni doldurmuşken meclisi feshederek erken seçim kararı aldı. Ülke, 4 yıldan az bir süre içinde 5'inci kez seçimlere gidecek. İsrail basınına göre, birbirinden farklı 8 partiden oluşan koalisyonun kırılgan yapısı ve Haziran 2021'de kurulduğu ilk günden itibaren ideolojik ayrılıklara düşmesi nedeniyle bu gelişme sürpriz olmadı. İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, dün meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı. Kararın gelecek haftaki oturumlarda meclis tarafından onaylanmasının ardından koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. İsrail basını da Lapid'in, temmuzda İsrail'e geldiğinde ABD Başkanı Joe Biden'ı başbakan olarak karşılayacağını vurguladı.