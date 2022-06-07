İsrail’de koalisyona ağır darbe! Hükümet düşebilir

KOALİSYONDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİ ALEYHTE OY KULLANDI

Söz konusu yasa, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yaşayan İsrailli yerleşimcilerin, o tarihten bu yana aynı bölgedeki Filistinlilerin aksine, İsrail askeri mahkemeleri yerine sivil mahkemelerde yargılanması ve ceza alması halinde sivil cezaevinde kalması, sosyal güvenlik sisteminden faydalanması gibi ayrıcalıkları sağlayan olağanüstü hali düzenli olarak beş yılda bir uzatıyordu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail askeri kanunlarıyla yargılanıyor. Yasa, haziran sonuna kadar geçerli olacak.

Gözlerin çevrildiği, koalisyon ortağı, İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste'den (Ra'am) bir milletvekili aleyhte oy kullandı. Parti lideri Mansur Abbas dahil üç milletvekili çekimser oy verdi.

Sol Meretz Partisinden, koalisyondan desteğini önce çeken sonra kararından geri dönen Filistin asıllı Milletvekili Rina Zuabi, yasa aleyhinde oy kullandı. Koalisyon ortağı, İsrail İşçi Partisinden Filistin asıllı Milletvekili İbtisam Mara'ana da aleyhte oy verdi.