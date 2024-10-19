İsrail’de korku ve sansür

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti. İsrail ordusu, hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğini, ikisinin imha edildiğini belirtti. Polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi. Bölgeye giriş-çıkışlar kapatıldı. Saldırı sırasında, Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssü'nde alarmlar çaldı. Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Öte yandan İsrail hükümeti, basın organlarına yayın yasağı getirdi.Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Netanyahu'nun evinde hasar meydana geldiği ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin- Bet'in (Şabak) tüm hükümet yetkililerinin alarm durumuna geçtiği ifade edildi. İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisi de "İran'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği bildirildi.