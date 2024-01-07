İsrail’de Lahey paniği

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçları için hesaba çekileceği tarih yaklaştıkça Tel Aviv yönetimini panik kapladı. Güney Afrika'nın açtığı soykırım davası 11-12 Ocak'ta başlayacak. Birlemiş Milletler'in en üst düzey yargı makamı olan Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya Türkiye, Malezya ve Ürdün gibi ülkeler de destek veriyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurma kararının çıkması beklenen dava öncesinde İsrail de harekete geçti. İsrail'in Lahey'de saldırıları savunma yapmak üzere Adalet ve Dışişleri bakanlıkları, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Kuvvetleri'nden üst düzey hukukçulardan oluşan bir ekip kurulduğu öğrenildi. ABD basınına göre ise İsrail Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliklere dava ile ilgili bir yazı gönderdi. Axios sitesindeki habere göre büyükelçiliklerden bulundukları ülkelerdeki diplomatlara ve siyasilere, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davasına açıkça karşı çıkmaları için baskı yapmaları talimatı verildi.İsrail, uluslararası sözleşmelerde savaş suçu olarak tanımlanan bütün suçları Gazze'de işledi. Güney Afrika'nın sunduğu 84 sayfalık dosyadaki bazı suçlamalar da şöyle: Çocukları katletmek, 23 bine yakın kişiyi öldürmek, sivillere insanlık dışı muamele etmek, açlığı silah olarak kullanmak, topluca cezalandırma, yüz binleri sürgün etmek, güvenli ilan edilen yaşam alanlarını bombalamak, temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlamak, hastaneleri bombalamak, kitle imha silahları kullanmak. Dosyada ayrıca kültürü, tarihi, üniversiteleri yıkarak Gazze'deki Filistinlilerin hayatını yok etmek de yer aldı. Bunlara ek olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere siyonist rejiminin siyasetçilerinin Filistinlilere karşı kurduğu soykırım ifadeleri de dosyaya eklendi. İşte o sözlerden bazıları:* İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "Bütün hepsi sorumlu" ifadesi.* Başbakanı Netanyahu'nun "Bu savaş ışığın oğulları ile karanlığın oğulları arasında bir savaştır" diyerek İncil'deki İsrailoğullarının düşman ulusuna atıfta bulunup "Amalek'in size ne yaptığını hatırlayın" uyarısında bulunduğu sözler.* Hükümetin danışmanı eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı emekli General Giora Eiland'ın İsrail'in Gazze'yi geçici veya kalıcı olarak yaşanmayacak hale getirmekten başka şansı olmadığı belirtmesi...