İsrail’de muhalefet lideri Eisenkot’tan Netanyahu’ya seçim suçlaması: “Sonuçlarda sapmaya izin vermeyeceğim”

Görüşmede, seçimlere dış müdahale şüpheleriyle ilgili son gelişmeler ve yürütülen soruşturma hakkında bilgilendirilen Eisenkot, " Netanyahu 'nun, iktidarı kendi çıkarları lehine ama İsrail çıkarları aleyhine kullandığı günler geride kaldı." ifadesini kullandı. Eisenkot, "bir santimetre bile olsa seçim sonuçlarında sapmaya izin vermeyeceğini" iddia etti.

Seçimlere dış müdahaleyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair Eisenkot, ne olduğunu anlamak için henüz çok erken olduğunu belirtti. Başta Netanyahu'nun partisi Likud olmak üzere diğer aşırı sağcı partiler, İsrail vatandaşı Arapların seçimlerde elde ettiği başarı üzerine Katar'ın Arap seçmenlerin katılım oranını artırmaya yönelik çabaları finanse ettiğini ileri sürmüştü. Katar ise İsrail'de yapılan seçimlere müdahale ettiği veya seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla herhangi bir faaliyete finansman sağladığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetmişti.