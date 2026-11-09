İsrail’de Netanyahu’suz yeni dönem

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçim sonucu, Binyamin Netanyahu'nun iktidarını sona erdirebilecek yeni bir dönemin kapısını araladı. Günlerdir koalisyon tartışmalarının sürdüğü İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, ne muhalefet lideri Gadi Eisenkot ittifakının ne de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun blokunun İsrail parlamentosunda çoğunluğu sağlayamaması üzerine siyasi partilerle yaptığı görüşmeleri tamamladı. Herzog, hükümet kurma yetkisini Eisenkot'a verdi.

Eisenkot'un yeni bir hükümet kurmak için 28 günü var. Gerekirse bu süre 14 gün daha uzatılabilir. 120 sandalyeli mecliste 67 milletvekilinin Eisenkot'u önermesi, Netanyahu'nun siyasi geleceğine yönelik baskıyı artırdı. Netanyahu'nun desteği ise 46 sandalyeye geriledi. Öte yandan İsrail'de yüzlerce kişi, Netanyahu'nun iktidarına son verecek, Arap partilerinin de yer alacağı yeni bir hükümet talebiyle gösteri yaptı.