İsrail’de panik: Türkiye daha çok güçleniyor

İsrail basınında Türkiye karşıtı haberlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez İsrail'de yayın yapan sağ çizgideki Epoch dergisinin haberinde, Körfez ülkelerinde oluşan güvenlik boşluğuna karşılık Türkiye'nin bölgede artan etkisine vurgu yapıldı. İsrailli kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, Ankara'nın yeni dönemde merkezi bir aktör olarak öne çıktığı belirtildi. Haberde, Körfez ülkelerinin güvenlik arayışında Türkiye ile işbirliğine yöneldiği kaydedildi. Yazıda, "Türkiye, bölgesel güç dengesini yeniden şekillendirmek ve alternatif bir güvenlik dayanağı olarak konumunu sağlamlaştırmak isteyen merkezi bir aktör olarak öne çıkıyor" denildi.

