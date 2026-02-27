İsrail’de satılığa çıkarılan kayıp oğlunu arıyor

Gazze'de 1.5 yıldır kendisinden haber alınamayan akıl hastası oğlunun, İsrail'de "Satılık Filistinli" yazısıyla yayımlanan fotoğraflarını gören Filistinli anne Zehra Şurrab, oğlunun akıbetini öğrenmek istiyor. Gazze'nin güneyindeki Refah'tan Han Yunus'a göç eden Şurrab ailesinin oğulları Muhammed, 8 Ağustos 2024'ten bu yana kayıp. Filistinli anne Zehra Şurrab, 1.5 yıldır haber alınamayan oğlu Muhammed Rabi Said Şurrab'ın (40), İsrail'de çekilen ve üzerinde İbranice "Satılık Filistinli" ibaresinin yazılı olduğu fotoğrafını görünce umut, hüzün ve öfkeyle karışık bir şok yaşadı.

HAYAT BU KADAR UCUZ MU?

İnternete düşen fotoğrafta Muhammed'in üzerinde beyaz giysiler olduğu, elleri, ayakları ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyor. Fotoğrafın üzerinde ise "Satılık Filistinli" ibaresi yer alıyor. Fotoğrafı görünce simasından oğlunu teşhis eden anne Zehra, uluslararası kurumlara evladının bulunması ve akıbetini öğrenebilmek için çağrıda bulunuyor. Anne Şurrab'ın anlattığı hikâyeye göre, oğlu Muhammed bir gün dışarı çıktı ve bir daha dönmedi. Acılı anne, "Filistin insanının hayatı bu kadar ucuz mu? Geçen yıl ramazan ve bayramı hüzünle geçirdik. Bu yıl da ramazanı onsuz ve üzgün geçiriyoruz. Hangi dinde böyle bir şey var. Benim oğlum hasta, özel ihtiyaç sahibi bir insan. Ölü mü, diri mi, nerede, hangi hapishanede? Bir yıl 7 aydır ondan haber alamıyoruz. Ateşkes oldu ama oğlum yok. Ben oğlumu istiyorum" dedi.