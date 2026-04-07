İsrail’de ‘savaşa hayır’ diyene kelepçe
İran'a karşı başlattıkları savaş nedeniyle dünyanın tepkisini çeken ABD ve İsrail, iç kamuoyunda da kriz yaşıyor. Hem İsrail hem de ABD'de savaşa karşı on binlerce kişi sokağa inerek protesto gösterileri düzenliyor. İsrail polisi protestoları engellemek için göstericilere sert müdahale ediyor. Göstericileri gözaltına alıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kısıtlı sayıda göstericinin başkent Tel Aviv'de savaş karşıtı protesto yapmasına izin veren İsrail Yüksek Mahkemesi'ni eleştirdi. İsrailliler son iki haftadır başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde savaşın derhal sona erdirilmesi için protesto yapıyor. Öte yandan, ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin hayata geçirilmesi halinde bu durumun "açık bir savaş suçu" olacağını ifade etti.