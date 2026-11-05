İsrail’de seçim sonrası cepheler netleşiyor: Arap partileri destekleyeceği adayı açıkladı!

İSRAİL'DEKİ SEÇİMLERİN SONUCU



Seçimlerde Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamamıştı. İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Başbakan Netanyahu hem de rakibi Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.