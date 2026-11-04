İsrail’de seçim sonuçları kesinleşti: Netanyahu yenildi! Muhalefet üstünlüğü ele geçirdi

İsrail Merkez Seçim Komitesi, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarını resmi olarak ilan etti.

Açıklanan sonuçlara göre muhalefet partileri, 120 sandalyeli mecliste (Knesset) toplam 67 sandalye elde ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 sandalyede kaldı.

Muhalefetin kazandığı 67 sandalyenin 48'ini eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile ittifak kuran partiler, 19'unu ise üç partili koalisyon olan Ortak Liste ve Ra'am Partisi'nden oluşan Arap liderliğindeki partiler elde etti.

Ortaya çıkan bu tabloya göre ne Netanyahu ne de Eisenkot, kendi bloklarının dışından destek almadan çoğunluk hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadı.