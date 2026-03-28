İsrail’de sirenler çaldı! 78 bin kez alarm verildi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran ve Hizbullah tarafından atılan füze, roket ve İHA'lar nedeniyle ülke genelinde tam 78 bin 109 kez uyarı sirenleri devreye girdi.

EN YOĞUN ALARM KUZEYDE

Sirenlerin en sık duyulduğu yerin, Lübnan sınırındaki Kiryat Şimona olduğu belirtildi. Bölgede 154 kez alarm verildiği aktarıldı.

Lübnan sınırındaki Misgav Am'da 146 kez siren çalarken, ülkenin orta kesimindeki Ariel Sharon Park ve Ramat Gan bölgeleri de yoğun saldırı uyarılarıyla karşı karşıya kaldı. Holon ve çevresinde ise 145 kez sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

EN KRİTİK SAAT: SABAH 10.00

Haberde, sirenlerin en yoğun çaldığı zaman diliminin sabah saat 10.00 civarı olduğu ve bu saatlerde 7 binden fazla alarm verildiği ifade edildi.

Öte yandan haberde İran'ın yaptığı misillemelerin genellikle erken uyarı sistemleri tarafından önceden tespit edildiği ve sığınaklara girilmesi için "birkaç dakikalık" süre olduğu, Hizbullah'ın roket saldırılarında ise bu sürenin sadece "birkaç saniye" ile sınırlı kaldığı kaydedildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.