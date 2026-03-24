İsrail’de sirenler çaldı! İran’dan füze misillemesi

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye sokulduğunu açıkladı. Başta Aşkelon ve Eylat olmak üzere birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin ardından patlama sesleri duyuldu. Ancak bölgede sirenlerin çalmaması dikkat çekti.

FÜZE PARÇASI ÇATIYA DÜŞTÜ

Yedioth Ahronot gazetesi ise ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için kurduğu askeri üssün de bulunduğu Kiryat Gat yerleşiminde bir binanın çatısına füze parçası düştüğünü bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı aktarıldı.