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İsrail'de son seçim anketi açıklandı! Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

İsrail'de son seçim anketi açıklandı! Netanyahu'nun koltuğu sallanıyor

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere iki hafta kala yayımlanan son kamuoyu araştırmasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı muhalefet bloku 120 sandalyeli mecliste 67 sandalyeye ulaşarak iktidar koalisyonunun açık farkla önünde yer aldı.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 03:09

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan ankete göre, Netanyahu karşıtı blokta yer alan partiler, meclisteki (Knesset) 120 sandalyenin 67'sini elde etti. Muhalefet blokunun sandalye dağılımında 54'ü Siyonist partilerden, 13'ü ise İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluştu. Başbakan Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun sandalye sayısı 49'da kalırken, "üçüncü kamp" olarak nitelendirilen oluşum 4 sandalye kazandı. 12 Ekim'de 18 yaş ve üzeri 509 kişilik temsil niteliğine sahip bir örneklem grubuyla gerçekleştirilen anketin maksimum hata payı yüzde 4,4 olarak açıklandı.

EİSENKOT LİDERLİĞİNDEKİ YASHAR PARTİSİ BİRİNCİ SIRADA Ankette parti bazındaki dağılımda, Gadi Eisenkot liderliğindeki "Yashar" Partisi 23 sandalye kazanarak birinci sıraya yerleşti. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ise bir önceki ankete göre 1 sandalye kaybederek 20 sandalyede kaldı. Eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki Birlikte Partisi 13 sandalyelik konumunu korurken, Yair Golan liderliğindeki "Demokratlar" ile Avigdor Lieberman liderliğindeki "İsrail Evimiz" partileri dokuzar sandalye elde etti. İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden Yusuf Cebbarin liderliğindeki "Ortak Liste" 8 sandalye kazanırken, Aryeh Deri liderliğindeki ultra ortodoks Yahudi (Haredi) partisi "Şas" ve Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı "Yahudi Gücü" partileri de 8'er sandalyeye ulaştı. Yakov Asher liderliğindeki "Birleşik Tevrat Yahudiliği" 7 sandalye alırken, Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki "Dini Siyonizm ve Kimlik" ittifakı 6 sandalye kazandı. Mansur Abbas liderliğindeki "Birleşik Arap Listesi" (Ra'am) ise 5 sandalye elde etti. Böylece İsrail vatandaşı Filistinli listelerinin toplam meclis temsil sayısı 13'e ulaştı. Yoaz Hendel ve Yaron Zelekha liderliğindeki "Yedek Askerler - Ekonomist" listesi ise 4 sandalye ile meclise giren diğer grup oldu.