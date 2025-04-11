İsrail’de soykırım bitsin isyanı

İsrail'de, yaklaşık 1000 Hava Kuvvetleri mensubunun, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptığı mektubuna, akademisyenlerden ve askeri doktorlardan da destek geldi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüksek öğretim kurumlarındaki yaklaşık 1900 öğretim üyesi, Hava Kuvvetleri mensuplarının yayınladığı mektubu destekleyen bir dilekçeyi imzaladı. Protesto dilekçesinde, askerlerin mektubunda olduğu gibi Binyamin Netanyahu hükümetinin güvenlik yerine siyasi ve kişisel çıkarları öncelediği ifade edildi. Dilekçenin, Gazze'ye saldırıların durdurulması çağrısıyla başka bir mektup imzalayan İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yedek askerlerin mektubuyla aynı cümleleri içerdiği ve dilekçede "Her ilave tereddüt anı bir utançtır" ifadesine yer verildiği aktarıldı. Hava Kuvvetleri mensupları mektubunun imzacılarından eski savaş pilotu Arnon Sharabi ise İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın mektubu imzalayanları görevden almasının, İsrail ordusunu zayıflatacağını söyledi.

NETANYAHU İLE GERİLİM

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak niteledi ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı. Söz konusu mektubun "İsrail askerleri adına yazılmadığını" ileri süren Netanyahu, bu çağrıyı

KÜRESEL İLGİ AZALIRKEN AÇLIK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 50 bin 912'ye çıktı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımlara izin vermemesi nedeniyle derin bir kıtlık krizi yaşanıyor. Ancak uzmanlara göre uluslararası arenada İsrail'in katliamlarına yönelik ilgi azalıyor. BM'ye bağlı UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki durumun "cehennem" gibi olduğunu ve ateşkesin bozulmasından sonra "daha da kötüye gittiğini" söyledi.

SU ARITMA TESİSİNİ BOMBALADILAR

İSRAIL ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bölgenin en büyük su arıtma tesislerinden Gabayin Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni üçüncü kez bombalamasıyla binlerce kişi susuz kaldı. İsrail ordusunun 18 Mart'ta saldırılarına yeniden başlamasının ardından Gazze Şeridi'nde yaklaşık 400 bin kişi yerinden edildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "Gazze'ye yardımların ulaştırılamaması nedeniyle yayılacak hastalıklar ölümleri artıracak" uyarısında bulundu.