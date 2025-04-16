İsrail’de Suriye paniği: ABD çekilecek

İsrail basınının, Washington yönetiminin 2 ay içerisinde aşamalı olarak Suriye'den asker çekmeye başlayacağını Tel Aviv yönetimine bildirdiğini öne sürmesinin ardından benzer iddialar dün de devam etti. Amerikalı yetkililer, ABD'nin önümüzdeki haftalarda Suriye'deki askeri varlığını azaltacağını söyledi. İngiliz Reuters haber ajansının iki yetkiliye dayandırdığı habere göre bu süreçte ABD'nin Suriye'deki asker sayısı yarıya inebilir. Suriye'de 2 bin ABD askerinin olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye'de oluşturduğu 'güvenlik bölgelerinde' süresiz olarak kalacağını ileri sürdü.