İsrail'de Türk ordusu paniği
Denizkurdu Tatbikatı, Alman ve İsrail basınında soğuk duş etkisine yol açtı. Almanya merkezli haber portalı Focus Online, Ankara'nın 100 gemi ve 14 bin askerle yapılan gövde gösterisinin Atina yönetimini alarma geçirdiğini yazdı. Jerusalem Post, Türk donanmasının 18 gemilik filoya doğru büyümesinin Tel Aviv'i tedirgin ettiğini aktardı. Habere göre, İsrailli savunma yetkilileri, Ankara'nın denizlerdeki bu hamlesine karşı Alman hükümetinden alınan denizaltı filosunu 8 gemiye çıkarmayı planlıyor.
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