İsrail'de Türkiye hazımsızlığı zirvede
Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde, Türkiye'nin İttifak içindeki rolünün güçlenmesi ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı değerlendirmesinde bulundu. Kathimerini gazetesinin haberine göre, Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin NATO içindeki rolünün daha da artması ihtimalinin İsrail'de rahatsızlık yarattığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son günlerdeki eylemlerinden anlaşılıyor. Gazete, İsrail hükümetinin geçen hafta 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımasını bu rahatsızlığın bir sonucu olarak yorumladı. Öte yandan, 1492'de Katolik İspanya'dan kovulan Yahudilerin Osmanlı'da sığınacak liman bulduğuna da dikkat çekilen haberde, "Milliyetçi Türkiye'de de Hıristiyan Avrupa'daki gibi bir antisemitizm hiçbir zaman olmadı" ifadesi kullanıldı.