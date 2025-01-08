İsrail’de Türkiye korkusu

İsrail basını Türkiye'ye odaklanmış durumda. Yılın ilk günü barbar İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki soykırımına dur demek için İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenen dev Gazze yürüyüşü İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde 308 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" sloganları ile düzenlenen yürüyüş İsrail basınını korkuttu. Makor Rishon gazetesi, Fazit Rabina imzalı ve "İmparatorluk yeniden saldırıyor: Erdoğan'ı ciddiye almanın zamanı geldi" başlıklı bir haber yayımladı.

Galata yürüyüşünde binlerce kişi tarafından tekrarlanan "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa"nın sadece bir slogan olmadığına vurgu yapıldı. Atılan sloganlara ilişkin "Belki de 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' sadece bir slogan değil. Belki de bu bir eylem planı" ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDE MERKEZ OYUNCU

İsrail basını Türkiye'nin bölgedeki etkisine de dikkat çekti. Maariv gazetesi Ortadoğu'da değişen dinamiklerin Türkiye'yi bölgede yeni bir merkezi oyuncu haline getirdiğini ve bunun İsrail için bazı sonuçları olacağını yazdı. Gazeteye konuşan Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Chai Eitan Cohen Yanrojak, Türkiye'nin savunma sanayii konusunda giderek bağımsızlaştığına dikkat çekti. Uzman, "Türkiye bölgesel bir güç olarak görülüyor, bu nedenle Türklerin silahlanmasını sadece bize karşı bir şey olarak göremeyiz'' dedi.