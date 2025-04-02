İsrail’de Türkiye paniği

İsrailli bir güvenlik yetkilisi, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma ihtimalinin" ülkesi için "potansiyel bir tehdit" olduğu değerlendirmesinde bulundu. The Jerusalem Post'un haberine göre, bir güvenlik yetkilisi, İsrail basınına "Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine" ilişkin açıklama yaptı. "Eğer Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in operasyon özgürlüğünü baltalayacaktır" ifadesini kullanan yetkili, bunun İsrail'in karşı çıktığı "potansiyel bir tehdit" olduğunu kaydetti. Suriye topraklarını işgal altında tutan İsrail'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ülkesine yönelik işgali durdurmak için yeni adımlar atmasından endişe ettiğini belirten yetkili, "Suriye'deki hava saldırılarının engellenmemesi mesajı vermek için T4 üssünü bombaladıklarını" itiraf etti. İsrailli yetkili, Suriye lideri Şara'ya güvenmediklerini belirterek, "Hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri var. Uzun vadeli hedefleri değişmedi; o bizim düşmanımız" ifadelerini kullandı. Şara'nın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmak için çalıştığını vurgulayan yetkili, Türkiye'nin de bu konuda Şam'a destek verdiğini dile getirdi. Haberde, İsrail'in siyasi ve güvenlik yetkililerinin, "Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurma olasılığı" nedeniyle güvenlik toplantıları düzenlediği hatırlatıldı. Öte yandan İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Üyesi ve Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Ohad Tal, X hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'yi hedef aldı. Tal, "Türkiye düşman bir devlettir. Türk Büyükelçiliği derhal kapatılmalıdır" dedi.