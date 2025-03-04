İsrail’de Türkiye paniği! ABD ve Rusya’nın kapısına koştular

Gazze'de soykırım yapan ve Lübnan ile Suriye'ye saldırılar düzenleyerek Ortadoğu'yu ateşe atan İsrail'de son zamanlardaki Türkiye paniği giderek büyüyor. Beşar Esad rejiminin aralık ayında çökmesinden bu yana Suriye topraklarını işgal altına alan İsrail, yeni Suriye'nin güçlenmesini de engellemek için elinden geleni yapıyor. İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kuracağını öne sürerek, Tel Aviv yönetiminin bu üslerin kurulmasının engellenmesi için ABD'ye başvurduğunu yazdı. Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istediği iddia edildi. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi.

ŞAM ZAYIF KALSIN ÇABASI

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre ise Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek isteyen Tel Aviv yönetimi bu konuda da harekete geçti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Goffman'ı Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere başkent Moskova'ya gönderdiği ortaya çıktı. Goffman'ın Moskova'da bir dizi görüşme gerçekleştireceği belirtilen haberde, İsrail'in Suriye'nin "zayıf" kalmasını istediği ve "bölgede baskın bir güç olan Türkiye" yerine Rusya'yı tercih ettiğine dikkati çekildi.

YPG'Yİ DESTEKLİYORLAR

TERÖR örgütü PKK'nın en büyük uzantısı olan ABD destekli Suriye yapılanması, silah bırakma çağrılarını göz ardı ederken, ABD ve İsrail'in, bu yapıyı cesaretlendiren mesajları dikkati çekiyor. YPG'li teröristler İsrail'in, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra Suriye topraklarında artan eylemleri için "işgal" nitelemesini kullanmıyor. Rejimin devrilmesinden sonra PKK/YPG'den ve İsrail hükümetinden birçok isim karşılıklı işbirliği ihtiyacı açıklamasında bulundu.