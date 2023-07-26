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Giriş Tarihi: 26.7.2023 23:25

İsrail'de yargı reformu gerginliği! 830 asker görevi bıraktı

İsrail'de 830 ordu mensubu, ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına yol açan yargı reformuna tepki göstererek görevi bırakma kararı aldı

AA
İsrail’de yargı reformu gerginliği! 830 asker görevi bıraktı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail Hava Kuvvetlerinden 260'tan fazla pilot dahil yaklaşık 830 askerin görevi bıraktığı açıklandı.

İsrail ordu radyosunda adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, askerlerin görevi reddetmesinin "ordunun etkinliğini tehdit ettiğine" dikkati çekti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere hitaben dün paylaşılan açık mektubunda, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullanmıştı.

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İsrail'de yargı reformu gerginliği! 830 asker görevi bıraktı
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