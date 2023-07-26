İsrail’de yargı reformu gerginliği! 830 asker görevi bıraktı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail Hava Kuvvetlerinden 260'tan fazla pilot dahil yaklaşık 830 askerin görevi bıraktığı açıklandı.

İsrail ordu radyosunda adı açıklanmayan bir ordu sözcüsü, askerlerin görevi reddetmesinin "ordunun etkinliğini tehdit ettiğine" dikkati çekti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini protesto etmek için gönüllü yedek askerlik hizmetini bırakan askerlere hitaben dün paylaşılan açık mektubunda, "Eğer güçlü ve bütün bir ordumuz olmazsa, eğer en iyi seçenek orduda hizmet etmemekse, bu bölgede bir ülke olarak var olamayız." ifadelerini kullanmıştı.