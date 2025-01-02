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Haberler Dünya Haberleri İsrail’de yasa anlaşmazlığı derinleşiyor: Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti
Giriş Tarihi: 2.1.2025 14:53

İsrail’de yasa anlaşmazlığı derinleşiyor: Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti

İsrail’de Haredi Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayan yasa tartışmaları beraberinde getirdi. Karar yoğun bir muhalefetle karşı karşıya kaldı. Eski Savunma Bakanı Gallant da düzenlemeye tepki olarak milletvekilliğinden istifa etti.

AA
İsrail’de yasa anlaşmazlığı derinleşiyor: Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasını protesto için milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan basın açıklamasında, Gallant, milletvekilliğinden istifa ettiğini ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Haredileri askerlikten muaf tutan ve hükümet üyeleri tarafından da desteklenen yasayı gerekçe göstererek istifasını duyuran Gallant, hükümetin "İsrail ordusunun ihtiyaçları ve devletin güvenliği ile çelişen bir askere alım yasasını" desteklediğini savundu.

Gallant, üyesi olarak kalacağını belirttiği Likud partisinin değerlerine hala inandığını iddia ederek, hükümeti eleştirdi.

Hükümetin tartışmalı yargı reformunu "açık ve yakın bir tehlike" olarak nitelendiren Gallant, kendisinden sonra savunma bakanlığı koltuğuna oturan Yisrael Katz ve Netanyahu'nun ise Haredileri askerlikten muaf tutmak için çabaladığını ve kendisinin böyle bir şeye ortak olamayacağını vurguladı.

NETANYAHU İLE GALLANT ARASINDAKİ KRİZ

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile tartışmalı yargı reformu ve Haredilerin askere alınması hususlarında tartışma yaşadıkları biliniyordu.

Netanyahu, "aralarındaki güvenin sarsılmasını" gerekçe göstererek 5 Kasım'da Gallant'ı görevden almıştı.

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İsrail’de yasa anlaşmazlığı derinleşiyor: Eski bakan milletvekilliğinden istifa etti
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