İsrail’de yüz binler yine sokaklarda

İsraıllıler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini sınırlayan düzenlemesine karşı protestolarını sürdürüyor. Her cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 27'inci haftasında ülke genelinde yine meydanlara indi. Ülke genelindeki gösterilere 150 binden fazla İsrailli katıldı. Tel Aviv'deki bazı İsrail işgali karşıtı protestocular da İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin'e düzenlediği saldırı aleyhine slogan attı, "İşgalle demokrasi olmaz" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı. İsrail polisi Tel Aviv'de göstericilere karşı TOMA ve güç kullandı. Bazı noktalarda göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı.