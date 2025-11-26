İsrail’de zorunlu askerlik gerilimi: Ultra-Ortodoks Yahudiler polis aracını devirdi

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, askere gitmeyi reddeden bir Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencisinin evine baskın düzenleyen polislerle Harediler arasında çıkan arbedede, bölgeye takviye edilen polislerin göstericilere müdahalede bulunduğu, askeri polis aracını deviren iki Ultra-Ortodoks Yahudi'nin gözaltına alındığı ifade edildi.

ORDU AÇIKLAMA YAPTI: "POLİSE SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İsrail ordusu, olay sonrası yaptığı açıklamada Haredi protestocuların askeri polislere saldırmasını ve polis aracını devirmesini "şiddetle kınadıklarını" duyurdu.

Çok sayıda Haredi'nin olay yerine akın ettiği, askeri polisin söz konusu Yeşiva öğrencisini usulüne uygun şekilde gözaltına almasının kalabalık tarafından engellendiği belirtildi. Baskın düzenlenen öğrencinin evde olmadığı ifade edildi.

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.