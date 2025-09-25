İsrail’den Abbas’a seyahat kısıtlaması önerisi: Batı Şeria gerilimi

İsrail Ordu Radyosu'nda yayımlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin İngiltere, Fransa ve Kanada başta olmak üzere Filistin'i tanıyan ülkelerin kararına karşı alınacak önlemleri değerlendirdiği belirtildi. Güvenlik yetkilileri, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve diğer üst düzey Filistinli isimlere bazı kısıtlamalar getirilmesini önerdi. Öneriler arasında, söz konusu yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'da serbest seyahat edememesi de yer aldı.

İLHAK TEHDİDİ MASADA

Bazı Batılı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının ardından İsrail yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme getirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Washington'da ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, gelecek aylarda ilhak planlarını iletmişti.