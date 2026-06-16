Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail'den Trump'a sert yanıt: "Biz olmasak ABD olmazdı"
ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD olmasa İsrail olmazdı" sözleri Tel Aviv'de büyük öfkeye neden oldu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın açıklamalarına karşılık olarak, "İsrail olmasa ABD olmazdı" diyerek adeta meydan okudu.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi.
"İŞİM ABD'YE İSRAİL'İN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLATMAK"
Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu.
"İSRAİL OLMASAYDI AMERİKA'DA OLMAZDI"
İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.