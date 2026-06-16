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  • Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail'den Trump'a sert yanıt: "Biz olmasak ABD olmazdı"

Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail'den Trump'a sert yanıt: "Biz olmasak ABD olmazdı"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD olmasa İsrail olmazdı" sözleri Tel Aviv'de büyük öfkeye neden oldu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın açıklamalarına karşılık olarak, "İsrail olmasa ABD olmazdı" diyerek adeta meydan okudu.

Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail’den Trump’a sert yanıt: Biz olmasak ABD olmazdı
AA

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi.

Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail’den Trump’a sert yanıt: Biz olmasak ABD olmazdı

"İŞİM ABD'YE İSRAİL'İN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLATMAK"

Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu.

Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail’den Trump’a sert yanıt: Biz olmasak ABD olmazdı

"İSRAİL OLMASAYDI AMERİKA'DA OLMAZDI"

İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail’den Trump’a sert yanıt: Biz olmasak ABD olmazdı

TRUMP, NETANYAHU'YA KARŞI TAVIR ALMIŞTI

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda" diye konuşmuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#DONALD TRUMP #İSRAİL #BİNYAMİN NETANYAHU

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