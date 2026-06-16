Katliam ortakları birbirine girdi! İsrail'den Trump'a sert yanıt: "Biz olmasak ABD olmazdı"

TRUMP, NETANYAHU'YA KARŞI TAVIR ALMIŞTI

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda" diye konuşmuştu.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör