İsrail’den Almanya’ya milyar dolarlık savunma onayı! Arrow 3 anlaşması genişletildi

Açıklamada, ek alımın Arrow 3 sistemlerinin üretim hızını önemli ölçüde artıracağı ve sistemin operasyonel kabiliyetlerinin daha da geliştirileceği vurgulandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ek sözleşme kapsamında Almanya 'ya 3,1 milyar dolar değerinde Arrow 3 hava savunma sistemi satılacağı bildirildi.

TOPLAM TUTAR 6,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Berlin yönetimi, İsrail ile iki yıl önce 3,6 milyar dolarlık Arrow 3 anlaşması imzalamıştı. Yeni ek sözleşmeyle Almanya'nın İsrail'den alacağı uzun menzilli füze savunma sistemlerinin toplam bedeli 6,7 milyar dolara ulaştı.

İki yıl önce imzalanan anlaşma çerçevesinde Arrow 3 hava savunma füzeleri bu ay Almanya'ya teslim edilmişti.

Almanya, 3,6 milyar avro tutarındaki savunma anlaşması kapsamında, İsrail dışında sistemi kullanan ilk ülke olmuştu.

İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa geliştirilen Arrow 3'ün "atmosferin dışında, uzayın başlangıcında" düşman füzelerini doğrudan vuruşla imha edebilme kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.