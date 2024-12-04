İsrail’den ateşkes ihlali! Lübnan anlaşmasında 6’ıncı ihlal

İSRAİL'DEN SİVİLLERE "DÖNMEYİN" ÇAĞRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerinden edilen Lübnanlılara "bir sonraki uyarıya kadar" Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye geri dönmeme uyarısında bulundu. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail, "Hizbullah'ten gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 117 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.