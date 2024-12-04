Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail’den ateşkes ihlali! Lübnan anlaşmasında 6'ıncı ihlal
Giriş Tarihi: 4.12.2024 16:41

İsrail’den ateşkes ihlali! Lübnan anlaşmasında 6'ıncı ihlal

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri hedef alarak ve başkent Beyrut semalarında savaş uçakları uçurarak Lübnan ile ateşkes anlaşmasını 6 kez ihlal etti.

AA
İsrail’den ateşkes ihlali! Lübnan anlaşmasında 6’ıncı ihlal

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasının 8. gününde, anlaşmaya yönelik ihlallerini sürdürdü. Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semalarında alçak irtifada uçtu.

Güneydeki Nebatiye'ye bağlı Mercayun ovasına bir top mermisi düştü, İsrail ordusu, Mercayun'a bağlı el-Hıyam beldesinde binaları havaya uçurdu. Şiddetli patlamalar civar bölgelerden de duyuldu. İsrail ordusu, el-Hıyam ve Kefr Kila beldelerine orta ve ağır otomatik silahlarla ateş açtı, Kefr Kila sınırını da topçu ateşine tuttu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ve güney bölgelerinde İsrail savaş uçakları alçak uçuş yaptı.

İSRAİL'DEN SİVİLLERE "DÖNMEYİN" ÇAĞRISI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerinden edilen Lübnanlılara "bir sonraki uyarıya kadar" Lübnan'ın güneyindeki 62 beldeye geri dönmeme uyarısında bulundu. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail, "Hizbullah'ten gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 117 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’den ateşkes ihlali! Lübnan anlaşmasında 6'ıncı ihlal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA