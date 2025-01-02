İsrail’den barbar saldırı: Gazze Emniyet Genel Müdürüne suikast düzenlendi

İNSANİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYORLARDI

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze'de kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.