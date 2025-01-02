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Giriş Tarihi: 2.1.2025 15:41

İsrail’den barbar saldırı: Gazze Emniyet Genel Müdürüne suikast düzenlendi

Siyonist İsrail, Gazze’de hava harekatı düzenledi. Saldırıda Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan hayatını kaybetti.

AA
İsrail’den barbar saldırı: Gazze Emniyet Genel Müdürüne suikast düzenlendi

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürü Tümgeneral Mahmud Salah ve yardımcısı Hüsam Şahvan'ın, Han Yunus'ta suikasta uğradığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze'deki Emniyet Müdürü Tümgeneral Salah ile yardımcısı Polis Komuta Konseyi Üyesi Tümgeneral Şahvan'ı Han Yunus'ta havadan hedef aldığı aktarıldı.

İNSANİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİYORLARDI

Saldırıda Emniyet Genel Müdürü ve yardımcısının yanı sıra çok sayıda Filistinlinin de hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, suikastın, Salah ve Şahvan'ın Filistin halkına insani ve ulusal görevlerini yerine getirdikleri esnada gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suikastla Gazze'de kaosu yayma ve Filistinlilerin maruz kaldığı acıları derinleştirme konusunda ısrar etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Polis teşkilatının, 15 aydır devam eden İsrail saldırılarının gölgesinde Filistinlilere hizmet verme konusunda önemli rol oynadığı belirtilirken İsrail'in tüm uluslararası ve insani yasaları hiçe saydığına dikkat çekildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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İsrail’den barbar saldırı: Gazze Emniyet Genel Müdürüne suikast düzenlendi
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