İsrail’den Batı Şeria’da yeni baskın: Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını hazmedemediler

Askerler, dün serbest bırakılan Filistinli esirler Nidal Ebu Akr, Rabi İbrahim Rabi ve Sabir Muhammed Müsalime'nin evini bastı ve ev sakinlerine "sevinç gösterisi yapmamaları veya toplanmamaları" konusunda uyardı.

AÇILAN ATEŞ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

Evlerden çekilmeden önce rastgele Filistinlilere ateş açan askerler, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri ayrıca, Tubas kenti ile Tamun kasabasına da baskın düzenledi. Sokaklarda askeri devriyeler ve piyade birlikleri konuşlandırıldı, bazı evler basıldı.