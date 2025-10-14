İsrail’den Batı Şeria’da yeni baskın: Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını hazmedemediler
Dün Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında Filistinli esirler serbest bırakılmıştı. Ancak işgalci İsrail ordusu yakın zamanda, serbest bırakılan bazı esirlerin evlerine baskın düzenledi.
Filistin haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim'in güneyindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampına baskın düzenledi.
Askerler, dün serbest bırakılan Filistinli esirler Nidal Ebu Akr, Rabi İbrahim Rabi ve Sabir Muhammed Müsalime'nin evini bastı ve ev sakinlerine "sevinç gösterisi yapmamaları veya toplanmamaları" konusunda uyardı.
AÇILAN ATEŞ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI
Evlerden çekilmeden önce rastgele Filistinlilere ateş açan askerler, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri ayrıca, Tubas kenti ile Tamun kasabasına da baskın düzenledi. Sokaklarda askeri devriyeler ve piyade birlikleri konuşlandırıldı, bazı evler basıldı.