İsrail’den Batı Şeria’da yıkım! 40’tan fazla Filistinli evsiz kaldı

Görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki Haraik bölgesine baskın düzenledi. Yıkılan binanın, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulan yasa dışı Hagai Yerleşimi'ne bitişik olduğu belirtildi.

10 DAİRELİ BİNA ZORLA BOŞALTILDI

Filistinli Selheb ailesine ait 3 katlı, 10 daireli ve 40'tan fazla kişiye barınma imkânı sağlayan bina, yıkım öncesinde zorla tahliye edildi. Ailenin tapu senetleri ve resmi belgelere sahip olmasına rağmen yıkımın gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistinli "Selheb" ailesinin, geçen yıl "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla iletilen yıkım emirlerine karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunduğu kaydedildi.