İsrail’den Batı’ya sansür ayarı

Hastaneleri, camileri, okulları, kiliseleri, yardım merkezlerini, arama kurtarma ekiplerini ya da evlerinden kaçanları acımacızsa katleden İsrail'e karşılıksız destek veren Batılı liderler, Tel Aviv'deki duruşlarıyla tepki çekiyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın İsrail'e 'destek' ziyaretindeki tutumları sosyal ağlarda sert şekilde eleştirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Sunak ile yaptığı görüşmede, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yayın politikasını değiştirerek, Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını istedi.Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi. İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. BBC, İsrail ordusunun, hastane saldırısıyla ilgili İslami Cihad Hareketi'ni itham eden iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sunak'ı elleri cebinde karşıladığı görüldü. Netanyahu'nun Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a karşı da duruşu eleştirilmişti. Öte yandan İsrail'de kendilerine her türlü katliam için açık çek veren ABD Başkanı Joe Biden'a "teşekkür" pankartları asıldı.İsrail'e 7 Ekim'den bu yana bin ton silah ve cephane geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının "Aksa Tufanı" saldırısını başlattığı 7 Ekim'den bu yana dışarıdan İsrail'e bin ton silah ve cephane getirildiğini bildirdi. ABD'nin yaptığı askeri yardımın buna dahil olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.